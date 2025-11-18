DAX23.346 -1,0%Est505.580 -1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,39 -0,9%Nas22.708 -0,8%Bitcoin78.782 -0,8%Euro1,1590 ±-0,0%Öl63,92 -0,2%Gold4.042 -0,1%
Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Vormittag in Rot

18.11.25 09:22 Uhr
Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Vormittag in Rot

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Rolls-Royce. Die Rolls-Royce-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 1,9 Prozent auf 10,74 GBP abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Rolls-Royce Plc
12,34 EUR -0,30 EUR -2,37%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 1,9 Prozent auf 10,74 GBP. Der Kurs der Rolls-Royce-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 10,64 GBP nach. Mit einem Wert von 10,72 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 1.307.005 Rolls-Royce-Aktien den Besitzer.

Bei 11,95 GBP markierte der Titel am 30.09.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 11,30 Prozent über dem aktuellen Kurs der Rolls-Royce-Aktie. Am 22.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 5,17 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 51,83 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Rolls-Royce-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,093 GBP. Im Vorjahr erhielten Rolls-Royce-Aktionäre 0,060 GBP je Wertpapier. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 12,50 GBP für die Rolls-Royce-Aktie aus.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Rolls-Royce am 26.02.2026 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 04.03.2027 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,287 GBP je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Rolls-Royce Plc

DatumMeistgelesen
Analysen zu Rolls-Royce Plc

DatumRatingAnalyst
08:01Rolls-Royce OutperformRBC Capital Markets
14.11.2025Rolls-Royce BuyDeutsche Bank AG
14.11.2025Rolls-Royce BuyUBS AG
13.11.2025Rolls-Royce BuyJefferies & Company Inc.
04.11.2025Rolls-Royce BuyUBS AG
