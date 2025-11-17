Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Nachmittag verlustreich

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Rolls-Royce. Die Rolls-Royce-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 0,6 Prozent auf 10,99 GBP ab.

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der London-Sitzung 0,6 Prozent auf 10,99 GBP. Zwischenzeitlich weitete die Rolls-Royce-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 10,91 GBP aus. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 11,03 GBP. Bisher wurden via London 3.587.995 Rolls-Royce-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 11,95 GBP erreichte der Titel am 30.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Rolls-Royce-Aktie mit einem Kursplus von 8,71 Prozent wieder erreichen. Am 22.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 5,17 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Rolls-Royce-Aktie mit einem Verlust von 52,95 Prozent wieder erreichen.

Nachdem Rolls-Royce seine Aktionäre 2024 mit 0,060 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,094 GBP je Aktie ausschütten. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 12,46 GBP aus.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Rolls-Royce am 26.02.2026 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von Rolls-Royce rechnen Experten am 04.03.2027.

Experten taxieren den Rolls-Royce-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,287 GBP je Aktie.

