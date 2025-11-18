Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Mittag mit negativen Vorzeichen

Kursverlauf

Die Aktie von Rolls-Royce gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Rolls-Royce-Aktie notierte zuletzt im London-Handel in Rot und verlor 1,4 Prozent auf 10,80 GBP.

Das Papier von Rolls-Royce gab in der London-Sitzung ab. Um 11:49 Uhr ging es um 1,4 Prozent auf 10,80 GBP abwärts. Die Rolls-Royce-Aktie sank bis auf 10,64 GBP. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 10,72 GBP. Zuletzt wurden via London 4.266.464 Rolls-Royce-Aktien umgesetzt.

Am 30.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 11,95 GBP. Gewinne von 10,70 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 5,17 GBP erreichte der Anteilsschein am 22.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Rolls-Royce-Aktie 108,72 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,060 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,093 GBP je Rolls-Royce-Aktie. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 12,50 GBP aus.

Die Rolls-Royce-Bilanz für Q4 2025 wird am 26.02.2026 erwartet. Am 04.03.2027 wird Rolls-Royce schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,287 GBP je Aktie in den Rolls-Royce-Büchern.

