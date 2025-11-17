Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce wird am Montagmittag ausgebremst

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Rolls-Royce. Die Rolls-Royce-Aktie gab im London-Handel zuletzt um 0,4 Prozent auf 11,02 GBP nach.

Die Rolls-Royce-Aktie stand in der London-Sitzung um 11:49 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 11,02 GBP. Die Rolls-Royce-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 10,98 GBP ab. Den Handelstag beging das Papier bei 11,03 GBP. Im heutigen Handel wurden bisher 1.654.850 Rolls-Royce-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (11,95 GBP) erklomm das Papier am 30.09.2025. Der derzeitige Kurs der Rolls-Royce-Aktie liegt somit 7,78 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 22.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,17 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 53,07 Prozent könnte die Rolls-Royce-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für Rolls-Royce-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,060 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,094 GBP ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel der Rolls-Royce-Aktie wird bei 12,46 GBP angegeben.

Rolls-Royce wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 26.02.2026 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 04.03.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Rolls-Royce im Jahr 2025 0,287 GBP Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

