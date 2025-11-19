Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Mittwochnachmittag in Rot

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Rolls-Royce. Die Rolls-Royce-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Minus bei 10,64 GBP.

Die Rolls-Royce-Aktie gab im London-Handel um 15:53 Uhr um 0,9 Prozent auf 10,64 GBP nach. Die Abwärtsbewegung der Rolls-Royce-Aktie ging bis auf 10,51 GBP. Den Handelstag beging das Papier bei 10,67 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 5.376.974 Rolls-Royce-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.09.2025 bei 11,95 GBP. Der aktuelle Kurs der Rolls-Royce-Aktie ist somit 12,36 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 22.11.2024 Kursverluste bis auf 5,17 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 51,37 Prozent.

Nach 0,060 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,093 GBP je Rolls-Royce-Aktie. Analysten bewerten die Rolls-Royce-Aktie im Durchschnitt mit 12,50 GBP.

Am 26.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Rolls-Royce veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 04.03.2027.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Rolls-Royce ein EPS in Höhe von 0,284 GBP in den Büchern stehen haben wird.

