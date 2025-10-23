Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce gewinnt am Donnerstagnachmittag

Aktie im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Rolls-Royce. Zuletzt wies die Rolls-Royce-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 11,15 GBP nach oben.

Die Rolls-Royce-Aktie notierte im London-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 1,1 Prozent auf 11,15 GBP. Im Tageshoch stieg die Rolls-Royce-Aktie bis auf 11,18 GBP. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 11,11 GBP. Bisher wurden via London 3.102.787 Rolls-Royce-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 11,95 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (30.09.2025). Mit einem Zuwachs von 7,17 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 5,17 GBP am 22.11.2024. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Rolls-Royce-Aktie derzeit noch 53,61 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,060 GBP an Rolls-Royce-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,093 GBP. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 12,37 GBP für die Rolls-Royce-Aktie.

Am 26.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Rolls-Royce veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 04.03.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Rolls-Royce-Aktie in Höhe von 0,287 GBP im Jahr 2025 aus.

