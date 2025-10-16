DAX24.273 +0,4%Est505.649 +0,8%MSCI World4.312 +0,2%Top 10 Crypto15,01 -1,4%Nas22.696 +0,1%Bitcoin93.265 -1,9%Euro1,1671 +0,2%Öl62,14 -0,5%Gold4.226 +0,4%
Merck vor nächster Wachstumsphase
ROUNDUP 2: ABB legt mehr als solides drittes Quartal hin

16.10.25
ZÜRICH (dpa-AFX) - Der schweizerische Industriekonzern ABB (ABB (Asea Brown Boveri)) hat ein mehr als nur solides drittes Quartal abgeliefert. Mit allen Schlüsselzahlen wurden die Erwartungen übertroffen und die Prognose für die Gewinnmarge im Gesamtjahr wurde erhöht. Außerdem wurde eine Nachfolgeregelung für den Posten des Finanzchefs getroffen.

Umsatz und Auftragseingang legten um je 9 Prozent auf knapp unter bzw. knapp über 9,1 Milliarden US-Dollar zu, wie der Technologiekonzern am Donnerstag mitteilte. Profitiert hat ABB dabei einmal mehr von einer lebhaften Nachfrage im Bereich Rechenzentren - der KI-Boom lässt grüßen.

Ebenfalls positiv haben sich die Kundensegmente Infrastruktur oder Gewerbebau entwickelt, wogegen das Marktumfeld im Maschinenbau gedämpft blieb. Gar als schwach bezeichnete ABB die Segmente Automobil und Wohnungsbau.

Am Nachmittag gehörte die ABB-Aktie mit einem Abschlag von 1,3 Prozent zu den schwächsten Werten im SMI. Allerdings hat das Papier seit Anfang April auch um fast zwei Drittel zugelegt.

Sparte Elektrifizierung bleibt Wachstumstreiber

Von den vier Geschäftsbereichen ist mit der Sparte Elektrifizierung die größte im dritten Quartal am meisten gewachsen. So legten dort Umsatz und Auftragseingang zweistellig zu. Hier fallen die Rechenzentren besonders ins Gewicht, für welche ABB die elektrische Ausrüstung oder auch Komponenten für deren Versorgung mit Energie liefert.

Eher verhalten war der Fortschritt in der kleinsten Geschäftseinheit Robotik & Fertigungsautomation, welche bekanntlich nach dem vor einer Woche angekündigten Verkauf des Robotik-Geschäfts aufgelöst wird. Während die Division Robotics im dritten Quartal einen stabilen Auftragseingang verzeichnete, zog dieser in der Maschinenbau-Division kräftig an, auf allerdings noch immer tiefen Niveau.

Operative Marge über Zielband

Der höhere Umsatz schlug sich auch im operativen Gewinn (Ebita) nieder. Dieser kletterte zweistellig auf 1,74 Milliarden US-Dollar, wobei die entsprechende Marge gegenüber dem Vorjahr um 0,20 Prozentpunkte auf 19,2 Prozent stieg. Sie lag damit über dem Zielband von 16 bis 19 Prozent.

ABB führt diesen Anstieg auf die höheren Volumina, eine leicht positive Preisentwicklung und eine verbesserte Effizienz zurück. Dank eines höheren Finanzertrags und einer geringeren Steuerquote kletterte der Reingewinn gar um 28 Prozent auf 1,21 Milliarden Dollar.

Die gute Ausgangslage nach drei Quartalen lässt ABB auch mutiger mit Blick auf die Margenprognose (Ebita) im Gesamtjahr 2025 werden. Diese soll nun "weitgehend am oberen Ende des langfristigen Zielkorridors" zu liegen kommen, zuvor wurde lediglich eine höhere Marge als im Vorjahr (18,1 Prozent) erwartet. Unverändert strebt ABB im Gesamtjahr ein Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich an.

Akquisitionstempo soll erhöht werden

"Das Thema Akquisition wird künftig wichtiger", sagte zudem Konzernchef Morten Wierod bei einer Telefonkonferenz. Der Fokus für Übernahmen liege dabei eher auf kleineren Unternehmen, eine größere ist nicht ausgeschlossen. Mittel hat ABB dafür genug: Der Verkauf des Robotik-Geschäfts spült dem Unternehmen mehr als 5 Milliarden Dollar in die Kasse.

Weiter kommt es zu einer Änderung auf dem Posten des Finanzchefs. Per 1. Februar 2026 wird Christian Nilsson den langjährigen Ressortleiter Timo Ihamuotila ablösen, der sich auf nicht operative Mandate fokussieren will./cf/rw/AWP/stk/he

Analysen zu ABB (Asea Brown Boveri)

DatumRatingAnalyst
17:16ABB (Asea Brown Boveri) KaufenDZ BANK
13:51ABB (Asea Brown Boveri) UnderperformBernstein Research
13:01ABB (Asea Brown Boveri) Sector PerformRBC Capital Markets
10:11ABB (Asea Brown Boveri) NeutralJP Morgan Chase & Co.
14.10.2025ABB (Asea Brown Boveri) Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
17:16ABB (Asea Brown Boveri) KaufenDZ BANK
17.07.2025ABB (Asea Brown Boveri) KaufenDZ BANK
07.02.2025ABB (Asea Brown Boveri) KaufenDZ BANK
17.10.2024ABB (Asea Brown Boveri) KaufenDZ BANK
17.10.2024ABB (Asea Brown Boveri) BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
13:01ABB (Asea Brown Boveri) Sector PerformRBC Capital Markets
10:11ABB (Asea Brown Boveri) NeutralJP Morgan Chase & Co.
14.10.2025ABB (Asea Brown Boveri) Sector PerformRBC Capital Markets
09.10.2025ABB (Asea Brown Boveri) NeutralGoldman Sachs Group Inc.
08.10.2025ABB (Asea Brown Boveri) Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
13:51ABB (Asea Brown Boveri) UnderperformBernstein Research
10.10.2025ABB (Asea Brown Boveri) SellDeutsche Bank AG
09.10.2025ABB (Asea Brown Boveri) SellDeutsche Bank AG
30.09.2025ABB (Asea Brown Boveri) UnderweightBarclays Capital
30.09.2025ABB (Asea Brown Boveri) UnderperformBernstein Research

