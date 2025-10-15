ABB (Asea Brown Boveri) Aktie
Marktkap. 115,2 Mrd. EURKGV 26,21 Div. Rendite 1,83%
WKN 919730
ISIN CH0012221716
Symbol ABLZF
ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für ABB nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 55 Franken belassen. Die Resultate des Technologiekonzerns seien moderat besser als erwartet ausgefallen, schrieb Phil Buller in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Das präzisierte Margenziel für 2025 entspreche der Konsensschätzung./rob/edh/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 06:58 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / 07:03 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com
Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
|Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
55,00 CHF
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
59,32 CHF
|Abst. Kursziel*:
-7,28%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
59,30 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
-7,25%
|
Analyst Name:
Phil Buller
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
50,75 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu ABB (Asea Brown Boveri)
|10:11
|ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.25
|ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.10.25
|ABB (Asea Brown Boveri) Sell
|Deutsche Bank AG
|09.10.25
|ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.10.25
|ABB (Asea Brown Boveri) Sell
|Deutsche Bank AG
|10:11
|ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.25
|ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.10.25
|ABB (Asea Brown Boveri) Sell
|Deutsche Bank AG
|09.10.25
|ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.10.25
|ABB (Asea Brown Boveri) Sell
|Deutsche Bank AG
|17.07.25
|ABB (Asea Brown Boveri) Kaufen
|DZ BANK
|07.02.25
|ABB (Asea Brown Boveri) Kaufen
|DZ BANK
|17.10.24
|ABB (Asea Brown Boveri) Kaufen
|DZ BANK
|17.10.24
|ABB (Asea Brown Boveri) Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.10.24
|ABB (Asea Brown Boveri) Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.10.25
|ABB (Asea Brown Boveri) Sell
|Deutsche Bank AG
|09.10.25
|ABB (Asea Brown Boveri) Sell
|Deutsche Bank AG
|30.09.25
|ABB (Asea Brown Boveri) Underweight
|Barclays Capital
|30.09.25
|ABB (Asea Brown Boveri) Underperform
|Bernstein Research
|29.09.25
|ABB (Asea Brown Boveri) Underperform
|Bernstein Research
|10:11
|ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.25
|ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.10.25
|ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.10.25
|ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.10.25
|ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.