DAX 24.173 +0,0%ESt50 5.614 +0,2%MSCI World 4.308 +0,1%Top 10 Crypto 15,16 -0,4%Nas 22.670 +0,7%Bitcoin 94.948 -0,1%Euro 1,1655 +0,1%Öl 62,35 -0,2%Gold 4.231 +0,5%
Heute im Fokus
Handelsstreit weiter im Blick: DAX schwächelt -- Asiens Börsen uneins -- Merck vor nächster Wachstumsphase -- Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, DroneShield, Gold, Drägerwerk, TSMC, ABB im Fokus
Top News
Ryanair streicht Verbindungen an Flughäfen in NRW - Aktie fällt Ryanair streicht Verbindungen an Flughäfen in NRW - Aktie fällt
Handelsstreit bleibt Hauptthema: DAX unterbricht Seitwärtstendenz und gibt leicht nach Handelsstreit bleibt Hauptthema: DAX unterbricht Seitwärtstendenz und gibt leicht nach
ABB (Asea Brown Boveri) Aktie

63,88 EUR +0,36 EUR +0,57 %
STU
59,30 CHF -0,26 CHF -0,44 %
SWX
Marktkap. 115,2 Mrd. EUR

KGV 26,21 Div. Rendite 1,83%
JP Morgan Chase & Co.

ABB (Asea Brown Boveri) Neutral

10:11 Uhr
ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
Aktie in diesem Artikel
ABB (Asea Brown Boveri)
63,88 EUR 0,36 EUR 0,57%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für ABB nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 55 Franken belassen. Die Resultate des Technologiekonzerns seien moderat besser als erwartet ausgefallen, schrieb Phil Buller in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Das präzisierte Margenziel für 2025 entspreche der Konsensschätzung./rob/edh/stk

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 06:58 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / 07:03 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Neutral

Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
55,00 CHF
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
59,32 CHF		 Abst. Kursziel*:
-7,28%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
59,30 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
-7,25%
Analyst Name:
Phil Buller 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
50,75 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu ABB (Asea Brown Boveri)

10:11 ABB (Asea Brown Boveri) Neutral JP Morgan Chase & Co.
14.10.25 ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform RBC Capital Markets
10.10.25 ABB (Asea Brown Boveri) Sell Deutsche Bank AG
09.10.25 ABB (Asea Brown Boveri) Neutral Goldman Sachs Group Inc.
09.10.25 ABB (Asea Brown Boveri) Sell Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu ABB (Asea Brown Boveri)

dpa-afx Starkes Ergebnis ABB-Aktie schwächelt aber: Im dritten Quartal auf allen Ebenen Verbesserung ABB-Aktie schwächelt aber: Im dritten Quartal auf allen Ebenen Verbesserung
finanzen.net Gute Stimmung in Zürich: Zum Start des Donnerstagshandels Gewinne im SMI
finanzen.net Gute Stimmung in Zürich: SLI legt zum Handelsstart zu
finanzen.net Börse Europa in Grün: Börsianer lassen STOXX 50 zum Handelsstart steigen
Dow Jones ABB steigert Umsatz und Gewinn im 3Q - Neuer CFO ernannt
EQS Group Ergebnis des 3. Quartals 2025
finanzen.net Ausblick: ABB stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
finanzen.net Freundlicher Handel in Zürich: SMI beendet die Mittwochssitzung mit Gewinnen
finanzen.net Pluszeichen in Europa: STOXX 50 beendet den Handel mit Gewinnen
EQS Group Q3 2025 results
Zacks Is ABB (ABBNY) Stock Outpacing Its Industrial Products Peers This Year?
Benzinga Tokyo-Listed SoftBank Shares Climb 13% After ABB Robotics Deal Boosts Outlook
Benzinga Softbank Buys ABB Robotics In $5.4 Billion Deal To Boost AI Play
EQS Group ABB to divest Robotics division to SoftBank Group
Benzinga Recent Filing Shows That Rep. Adam Smith Sold Over $18K Worth of ABB Stock
Zacks ABB vs. Rockwell: Which Industrial Automation Stock has Better Prospects?
EQS Group Q2 2025 results
