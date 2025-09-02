DAX23.664 +0,8%ESt505.336 +0,8%Top 10 Crypto15,76 -0,5%Dow45.296 -0,6%Nas21.280 -0,8%Bitcoin95.873 +0,3%Euro1,1647 ±0,0%Öl67,83 -1,8%Gold3.542 +0,3%
DAX zieht an -- US-Gericht lehnt Zwangsverkauf von Google Chrome ab -- DroneShield, Alibaba, adidas, CoreWeave, Allianz, Lufthansa, Shell, Siltronic im Fokus
Beiersdorf-Aktie etwas höher: Pierre Kröning wird neuer CIO
PVA TePla-Aktie setzt Kursrally nach kurzer Auszeit fort
Kursentwicklung im Fokus

RWE Aktie News: RWE präsentiert sich am Mittag stärker

03.09.25 12:06 Uhr
RWE Aktie News: RWE präsentiert sich am Mittag stärker

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von RWE. Die Aktionäre schickten das Papier von RWE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 33,97 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
RWE AG St.
34,01 EUR 0,08 EUR 0,24%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:45 Uhr stieg die RWE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 33,97 EUR. Bei 34,14 EUR markierte die RWE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 33,88 EUR. Von der RWE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 299.621 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 37,78 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.07.2025 erreicht. Gewinne von 11,22 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 19.12.2024 Kursverluste bis auf 27,76 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 18,28 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass RWE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,19 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete RWE 1,10 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 42,44 EUR.

RWE ließ sich am 14.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,91 EUR. Im Vorjahresviertel hatte RWE 2,81 EUR je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat RWE mit einem Umsatz von insgesamt 3,67 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,59 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 20,07 Prozent verringert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 2,11 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Andre Laaks, RWE

