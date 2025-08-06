RWE Aktie News: RWE am Donnerstagnachmittag mit Abschlägen

So bewegt sich RWE

Die Aktie von RWE gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die RWE-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 36,26 EUR.

Die RWE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 1,0 Prozent im Minus bei 36,26 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die RWE-Aktie bis auf 35,99 EUR. Mit einem Wert von 36,57 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 654.839 RWE-Aktien umgesetzt.

Am 22.07.2025 erreichte der Anteilsschein mit 37,78 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die RWE-Aktie damit 4,02 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 19.12.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 27,76 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der RWE-Aktie 23,44 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,18 EUR. Im Vorjahr erhielten RWE-Aktionäre 1,10 EUR je Wertpapier. Analysten bewerten die RWE-Aktie im Durchschnitt mit 42,22 EUR.

RWE gewährte am 15.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,07 EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,58 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 3,67 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 6,39 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 6,63 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Experten gehen davon aus, dass RWE im Jahr 2025 2,13 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

