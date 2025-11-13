DAX24.325 -0,2%Est505.801 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,92 +2,3%Nas23.406 -0,3%Bitcoin88.684 +1,2%Euro1,1615 +0,2%Öl62,77 +0,1%Gold4.239 +1,0%
Aktie im Blick

RWE Aktie News: RWE am Donnerstagvormittag mit Kursabschlägen

13.11.25 09:22 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von RWE. Die RWE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 46,40 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von RWE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:06 Uhr 1,0 Prozent auf 46,40 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die RWE-Aktie bis auf 46,19 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 46,54 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 192.000 RWE-Aktien umgesetzt.

Bei 46,95 EUR erreichte der Titel am 12.11.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 1,19 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 19.12.2024 bei 27,76 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 40,17 Prozent könnte die RWE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 erhielten RWE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,10 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,28 EUR. Analysten bewerten die RWE-Aktie im Durchschnitt mit 44,83 EUR.

RWE ließ sich am 12.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,17 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,81 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 3,21 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 30,19 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4,59 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,16 EUR je RWE-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu RWE AG St.

DatumRatingAnalyst
12.11.2025RWE OverweightJP Morgan Chase & Co.
12.11.2025RWE KaufenDZ BANK
12.11.2025RWE BuyJefferies & Company Inc.
12.11.2025RWE OverweightJP Morgan Chase & Co.
12.11.2025RWE OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
12.11.2025RWE OverweightJP Morgan Chase & Co.
12.11.2025RWE KaufenDZ BANK
12.11.2025RWE BuyJefferies & Company Inc.
12.11.2025RWE OverweightJP Morgan Chase & Co.
12.11.2025RWE OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
14.08.2025RWE Market-PerformBernstein Research
06.08.2025RWE Market-PerformBernstein Research
28.07.2025RWE Market-PerformBernstein Research
25.07.2025RWE Market-PerformBernstein Research
23.06.2025RWE Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
05.02.2024RWE UnderweightBarclays Capital
21.10.2021RWE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
12.11.2020RWE ReduceKepler Cheuvreux
13.08.2020RWE ReduceKepler Cheuvreux
15.05.2020RWE ReduceKepler Cheuvreux

