Top News
Brenntag-Aktie springt nach ordentlichem Quartalszahlen an: Prognose nach unten eingegrenzt - Stellenabbau Brenntag-Aktie springt nach ordentlichem Quartalszahlen an: Prognose nach unten eingegrenzt - Stellenabbau
JP Morgan Chase & Co. bescheinigt Neutral für Infineon-Aktie JP Morgan Chase & Co. bescheinigt Neutral für Infineon-Aktie
RWE Aktie

RWE Aktie

Marktkap. 31,56 Mrd. EUR

KGV 4,17 Div. Rendite 3,82%
JP Morgan Chase & Co.

RWE Overweight

10:11 Uhr
RWE Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für RWE nach Zahlen zu den ersten neun Monaten mit einem Kursziel von 46,5 Euro auf "Overweight" belassen. Diese seien stark, selbst wenn man positive einmalige Effekte herausrechne, schrieb Javier Garrido in seiner ersten Einschätzung am Mittwoch. So liege das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) prozentual zweistellig über seiner Annahme und der Konsensschätzung./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 06:59 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 06:59 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Dennis Diatel / Shutterstock.com

Analysen zu RWE AG St.

10:11 RWE Outperform Bernstein Research
10:11 RWE Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:36 RWE Outperform RBC Capital Markets
04.11.25 RWE Buy Jefferies & Company Inc.
28.10.25 RWE Buy Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu RWE AG St.

finanzen.net Aktie im Blick RWE-Aktie: Jüngste Einstufung durch JP Morgan Chase & Co. RWE-Aktie: Jüngste Einstufung durch JP Morgan Chase & Co.
dpa-afx ANALYSE-FLASH: RBC belässt RWE auf 'Outperform' - Ziel 44 Euro
finanzen.net Neue Analyse: Bernstein Research bewertet RWE-Aktie mit Outperform
finanzen.net DAX 40-Papier RWE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in RWE von vor 3 Jahren abgeworfen
Dow Jones MÄRKTE EUROPA/Aufwärts - Brenntag und RWE nach Zahlen im DAX vorne
finanzen.net RBC Capital Markets: Outperform für RWE-Aktie
dpa-afx ROUNDUP/Rechenzentrumsverkauf: RWE übertrifft Erwartungen - Aktie zieht an
finanzen.net Zuversicht in Frankfurt: DAX zum Start des Mittwochshandels in Grün
finanzen.net Handel in Frankfurt: LUS-DAX-Börsianer greifen zum Handelsstart zu
reNEWS RWE offshore wind earnings fall on weaker conditions
EQS Group EQS-CMS: RWE Aktiengesellschaft: Release of a capital market information
reNEWS RWE completes foundation works at 1.1GW Thor
reNEWS RWE wins two onshore wind projects in France
EQS Group EQS-CMS: RWE Aktiengesellschaft: Release of a capital market information
reNEWS RWE installs all recyclable blades at Sofia
reNEWS RWE finishes Nordseecluster A foundation installation
EQS Group EQS-CMS: RWE Aktiengesellschaft: Release of a capital market information
