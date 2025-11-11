RWE Aktie
Marktkap. 31,56 Mrd. EURKGV 4,17 Div. Rendite 3,82%
WKN 703712
ISIN DE0007037129
Symbol RWNFF
RWE Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für RWE nach Zahlen zu den ersten neun Monaten mit einem Kursziel von 46,5 Euro auf "Overweight" belassen. Diese seien stark, selbst wenn man positive einmalige Effekte herausrechne, schrieb Javier Garrido in seiner ersten Einschätzung am Mittwoch. So liege das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) prozentual zweistellig über seiner Annahme und der Konsensschätzung./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 06:59 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 06:59 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: RWE Overweight
|Unternehmen:
RWE AG St.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
46,50 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
44,35 €
|Abst. Kursziel*:
4,85%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
44,43 €
|Abst. Kursziel aktuell:
4,66%
|
Analyst Name:
Javier Garrido
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
44,81 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
