RWE Aktie
Marktkap. 31,56 Mrd. EURKGV 4,17 Div. Rendite 3,82%
WKN 703712
ISIN DE0007037129
Symbol RWNFF
RWE Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für RWE nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 41 Euro auf "Outperform" belassen. Insbesondere dank eines positiven Einmaleffektes in Form des Rechenzentrums-Verkaufs in Großbritannien habe der Energiekonzern die Erwartungen mit Blick auf das operative Ergebnis deutlich übertroffen, schrieb Deepa Venkateswaran am Mittwoch. Die Jahresprognose sei wie erwartet bestätigt worden./rob/la/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 06:53 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 06:53 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: RWE Outperform
|Unternehmen:
RWE AG St.
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
41,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
44,35 €
|Abst. Kursziel*:
-7,55%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
44,43 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-7,72%
|
Analyst Name:
Deepa Venkateswaran
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
44,81 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu RWE AG St.
|10:11
|RWE Outperform
|Bernstein Research
|10:11
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:36
|RWE Outperform
|RBC Capital Markets
|04.11.25
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.25
|RWE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
