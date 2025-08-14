DAX24.481 +0,4%ESt505.459 +0,4%Top 10 Crypto16,72 -0,4%Dow44.911 ±-0,0%Nas21.711 ±-0,0%Bitcoin102.029 +0,3%Euro1,1683 +0,3%Öl66,37 -0,8%Gold3.342 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 TUI TUAG50 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 Siemens Energy ENER6Y Lilium A3CYXP Deutsche Telekom 555750 Palantir A2QA4J BYD A0M4W9 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Treffen von Trump und Putin am Abend: DAX fester -- Asiens Börsen uneins -- US-Regierung denkt wohl über Einstieg bei Intel nach -- Buffett Depot, Novo Nordisk, Lilium, Rüstungstitel im Fokus
Top News
Vor Treffen zwischen Trump und Putin zum Ukraine-Krieg: DAX-Anleger vorsichtig optimistisch Vor Treffen zwischen Trump und Putin zum Ukraine-Krieg: DAX-Anleger vorsichtig optimistisch
Lindt & Sprüngli-Aktie unbeeindruckt: Osterhasen könnten bald in den USA entstehen Lindt & Sprüngli-Aktie unbeeindruckt: Osterhasen könnten bald in den USA entstehen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Blick auf Aktienkurs

RWE Aktie News: RWE am Vormittag höher

15.08.25 09:26 Uhr
RWE Aktie News: RWE am Vormittag höher

Die Aktie von RWE gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die RWE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 34,78 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
RWE AG St.
35,07 EUR 0,47 EUR 1,36%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die RWE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 34,78 EUR. Die RWE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 34,91 EUR. Bei 34,68 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 52.656 RWE-Aktien umgesetzt.

Am 22.07.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 37,78 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 8,63 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 27,76 EUR. Dieser Wert wurde am 19.12.2024 erreicht. Mit Abgaben von 20,18 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,18 EUR, nach 1,10 EUR im Jahr 2024. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 42,22 EUR an.

RWE gewährte am 15.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,07 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte RWE 2,81 EUR je Aktie verdient. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 39,01 Prozent auf 6,39 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,59 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,13 EUR je RWE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RWE-Aktie

RWE-Aktie gibt nach: RWE-Ergebnis bleibt hinter Schätzungen zurück - Prognose dennoch bestätigt

Aktienempfehlung: So bewertet DZ BANK die RWE-Aktie

RWE-Analyse: So bewertet UBS AG die RWE-Aktie

Ausgewählte Hebelprodukte auf RWE

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf RWE

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Andre Laaks, RWE

Nachrichten zu RWE AG St.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu RWE AG St.

DatumRatingAnalyst
14.08.2025RWE KaufenDZ BANK
14.08.2025RWE BuyUBS AG
14.08.2025RWE BuyDeutsche Bank AG
14.08.2025RWE OverweightJP Morgan Chase & Co.
14.08.2025RWE BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
14.08.2025RWE KaufenDZ BANK
14.08.2025RWE BuyUBS AG
14.08.2025RWE BuyDeutsche Bank AG
14.08.2025RWE OverweightJP Morgan Chase & Co.
14.08.2025RWE BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
14.08.2025RWE Market-PerformBernstein Research
06.08.2025RWE Market-PerformBernstein Research
28.07.2025RWE Market-PerformBernstein Research
25.07.2025RWE Market-PerformBernstein Research
23.06.2025RWE Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
05.02.2024RWE UnderweightBarclays Capital
21.10.2021RWE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
12.11.2020RWE ReduceKepler Cheuvreux
13.08.2020RWE ReduceKepler Cheuvreux
15.05.2020RWE ReduceKepler Cheuvreux

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für RWE AG St. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen