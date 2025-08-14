RWE Aktie News: RWE am Vormittag höher
Die Aktie von RWE gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die RWE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 34,78 EUR zu.
Die RWE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 34,78 EUR. Die RWE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 34,91 EUR. Bei 34,68 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 52.656 RWE-Aktien umgesetzt.
Am 22.07.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 37,78 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 8,63 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 27,76 EUR. Dieser Wert wurde am 19.12.2024 erreicht. Mit Abgaben von 20,18 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,18 EUR, nach 1,10 EUR im Jahr 2024. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 42,22 EUR an.
RWE gewährte am 15.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,07 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte RWE 2,81 EUR je Aktie verdient. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 39,01 Prozent auf 6,39 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,59 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,13 EUR je RWE-Aktie.
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.08.2025
|RWE Kaufen
|DZ BANK
|14.08.2025
|RWE Buy
|UBS AG
|14.08.2025
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.2025
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.2025
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
