RWE Aktie News: RWE macht am Dienstagmittag Boden gut

RWE im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von RWE. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 35,53 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die RWE-Papiere um 11:47 Uhr 1,0 Prozent. Den höchsten Wert des Tages markierte die RWE-Aktie bei 35,62 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 35,35 EUR. Bisher wurden heute 229.423 RWE-Aktien gehandelt.

Bei 37,78 EUR markierte der Titel am 22.07.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,33 Prozent über dem aktuellen Kurs der RWE-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 27,76 EUR ab. Mit Abgaben von 21,87 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2024 1,10 EUR an RWE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,19 EUR aus. Analysten bewerten die RWE-Aktie im Durchschnitt mit 42,72 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte RWE am 14.08.2025. Das EPS lag bei 0,91 EUR. Im letzten Jahr hatte RWE einen Gewinn von 2,81 EUR je Aktie eingefahren. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 20,07 Prozent auf 3,67 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte RWE 4,59 Mrd. EUR umgesetzt.

Experten gehen davon aus, dass RWE im Jahr 2025 2,12 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

