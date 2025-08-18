RWE Aktie News: RWE am Dienstagvormittag stabil

Notierung im Fokus

Die Aktie von RWE zeigt am Dienstagvormittag wenig Änderung. Mit einem Wert von 35,19 EUR bewegte sich die RWE-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Anleger zeigten sich um 09:06 Uhr bei der RWE-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 35,19 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die RWE-Aktie bei 35,36 EUR. Das Tagestief markierte die RWE-Aktie bei 35,15 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 35,35 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 22.568 RWE-Aktien.

Am 22.07.2025 markierte das Papier bei 37,78 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 7,36 Prozent über dem aktuellen Kurs der RWE-Aktie. Am 19.12.2024 gab der Anteilsschein bis auf 27,76 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die RWE-Aktie 26,77 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten RWE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,10 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,19 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 42,72 EUR an.

Am 14.08.2025 hat RWE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,91 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,81 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat RWE im vergangenen Quartal 3,67 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 20,07 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte RWE 4,59 Mrd. EUR umsetzen können.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem RWE-Gewinn in Höhe von 2,12 EUR je Aktie aus.

