RWE Aktie News: RWE verliert am Mittag

Die Aktie von RWE gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die RWE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 35,22 EUR ab.

Um 11:49 Uhr fiel die RWE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 35,22 EUR ab. Die RWE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 35,11 EUR ab. Bei 35,34 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 204.944 RWE-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 22.07.2025 auf bis zu 37,78 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 7,27 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 19.12.2024 bei 27,76 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der RWE-Aktie 21,18 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR an RWE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,19 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 42,72 EUR je RWE-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte RWE am 14.08.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,91 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte RWE ein EPS von 2,81 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 3,67 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 20,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,59 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass RWE ein EPS in Höhe von 2,12 EUR in den Büchern stehen haben wird.

