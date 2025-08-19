RWE Aktie News: RWE verteidigt am Vormittag Tendenz

Kursentwicklung

Die Aktie von RWE hat am Mittwochvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die RWE-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 35,25 EUR.

Die RWE-Aktie kam im XETRA-Handel um 09:06 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 35,25 EUR. Die RWE-Aktie zog in der Spitze bis auf 35,47 EUR an. Zwischenzeitlich weitete die RWE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 35,25 EUR aus. Bei 35,34 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 22.494 RWE-Aktien den Besitzer.

Am 22.07.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 37,78 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die RWE-Aktie 7,18 Prozent zulegen. Bei 27,76 EUR erreichte der Anteilsschein am 19.12.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 21,25 Prozent unter dem aktuellen Kurs der RWE-Aktie.

Zuletzt erhielten RWE-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,19 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 42,72 EUR an.

RWE ließ sich am 14.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,91 EUR gegenüber 2,81 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 3,67 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 20,07 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4,59 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

In der RWE-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,12 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

