Aktienkurs im Fokus

RWE Aktie News: RWE am Dienstagmittag auf rotem Terrain

25.11.25 12:05 Uhr
RWE Aktie News: RWE am Dienstagmittag auf rotem Terrain

Die Aktie von RWE gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,2 Prozent auf 43,55 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
RWE AG St.
43,67 EUR -0,48 EUR -1,09%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:47 Uhr fiel die RWE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,2 Prozent auf 43,55 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die RWE-Aktie bisher bei 43,36 EUR. Bei 44,20 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 300.297 RWE-Aktien gehandelt.

Am 12.11.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 46,95 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 7,81 Prozent könnte die RWE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 19.12.2024 bei 27,76 EUR. Derzeit notiert die RWE-Aktie damit 56,88 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten RWE-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,19 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 46,06 EUR für die RWE-Aktie aus.

Am 12.11.2025 legte RWE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,17 EUR gegenüber 1,56 EUR im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat RWE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 32,37 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 3,21 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 4,74 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Experten taxieren den RWE-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,23 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RWE-Aktie

Jefferies & Company Inc. beurteilt RWE-Aktie mit Buy

RWE-Analyse: RBC Capital Markets stuft RWE-Aktie mit Outperform ein

DAX 40-Papier RWE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine RWE-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Bildquellen: Dennis Diatel / Shutterstock.com

Analysen zu RWE AG St.

DatumRatingAnalyst
20.11.2025RWE BuyJefferies & Company Inc.
20.11.2025RWE OutperformRBC Capital Markets
14.11.2025RWE BuyJefferies & Company Inc.
13.11.2025RWE OverweightBarclays Capital
12.11.2025RWE OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
20.11.2025RWE BuyJefferies & Company Inc.
20.11.2025RWE OutperformRBC Capital Markets
14.11.2025RWE BuyJefferies & Company Inc.
13.11.2025RWE OverweightBarclays Capital
12.11.2025RWE OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
14.08.2025RWE Market-PerformBernstein Research
06.08.2025RWE Market-PerformBernstein Research
28.07.2025RWE Market-PerformBernstein Research
25.07.2025RWE Market-PerformBernstein Research
23.06.2025RWE Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
05.02.2024RWE UnderweightBarclays Capital
21.10.2021RWE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
12.11.2020RWE ReduceKepler Cheuvreux
13.08.2020RWE ReduceKepler Cheuvreux
15.05.2020RWE ReduceKepler Cheuvreux

