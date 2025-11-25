RWE Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von RWE

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von RWE gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der RWE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,1 Prozent auf 43,17 EUR.

Das Papier von RWE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 2,1 Prozent auf 43,17 EUR abwärts. In der Spitze fiel die RWE-Aktie bis auf 43,02 EUR. Bei 44,20 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der RWE-Aktie belief sich zuletzt auf 733.053 Aktien.

Am 12.11.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 46,95 EUR an. Gewinne von 8,76 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 19.12.2024 auf bis zu 27,76 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 35,70 Prozent könnte die RWE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR an RWE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,19 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 46,06 EUR aus.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte RWE am 12.11.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,17 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,56 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 32,37 Prozent auf 3,21 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte RWE 4,74 Mrd. EUR umgesetzt.

Den erwarteten Gewinn je RWE-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,23 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

