S&P 500-Performance

S&P 500 aktuell: S&P 500 zum Ende des Dienstagshandels in Rot

10.03.26 22:33 Uhr
S&P 500 aktuell: S&P 500 zum Ende des Dienstagshandels in Rot

Der S&P 500 zeigte sich schlussendlich schwächer.

Der S&P 500 tendierte im NYSE-Handel zum Handelsende um 0,21 Prozent leichter bei 6.781,48 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 54,448 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0,068 Prozent schwächer bei 6.791,40 Punkten in den Dienstagshandel, nach 6.795,99 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des S&P 500 betrug 6.845,08 Punkte, das Tagestief hingegen 6.759,74 Zähler.

So bewegt sich der S&P 500 im Jahresverlauf

Noch vor einem Monat, am 10.02.2026, notierte der S&P 500 bei 6.941,81 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.12.2025, wurde der S&P 500 auf 6.886,68 Punkte taxiert. Der S&P 500 stand noch vor einem Jahr, am 10.03.2025, bei 5.614,56 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Minus von 1,12 Prozent zu Buche. Aktuell liegt der S&P 500 bei einem Jahreshoch von 7.002,28 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6.636,04 Punkten markiert.

S&P 500-Aufsteiger und -Absteiger

Die Gewinner-Aktien im S&P 500 sind aktuell Vertex Pharmaceuticals (+ 8,31 Prozent auf 499,17 USD), Corning (+ 5,56 Prozent auf 136,22 USD), Sandisk (+ 5,12 Prozent auf 618,89 USD), Micron Technology (+ 3,54 Prozent auf 403,11 USD) und Under Armour (+ 3,35 Prozent auf 6,47 USD). Flop-Aktien im S&P 500 sind derweil Centene (-15,97 Prozent auf 36,40 USD), AppLovin (-7,70 Prozent auf 477,39 USD), West Pharmaceutical Services (-5,74 Prozent auf 233,83 USD), United Rentals (-5,47 Prozent auf 775,79 USD) und Bath Body Works (-5,46 Prozent auf 20,44 USD).

S&P 500-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 45.068.320 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 3,806 Bio. Euro die dominierende Aktie im S&P 500.

Dieses KGV weisen die S&P 500-Werte auf

Im S&P 500 weist die First Republic Bank-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Perrigo Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,21 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.net

Übrigens: Analog Devices und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

