Börse New York: S&P 500 schließt im Plus

S&P 500-Performance im Fokus

Der S&P 500 verzeichnete am Abend Kursgewinne.

Am Freitag bewegte sich der S&P 500 via NYSE letztendlich 0,55 Prozent fester bei 5.770,20 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 48,955 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,334 Prozent auf 5.719,36 Punkte an der Kurstafel, nach 5.738,52 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 5.783,01 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 5.666,29 Punkten.

S&P 500 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der S&P 500 bislang ein Minus von 3,32 Prozent. Der S&P 500 stand vor einem Monat, am 07.02.2025, bei 6.025,99 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 06.12.2024, den Stand von 6.090,27 Punkten. Der S&P 500 wies vor einem Jahr, am 07.03.2024, einen Wert von 5.157,36 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2025 sank der Index bereits um 1,68 Prozent. Der S&P 500 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6.147,43 Punkten. Bei 5.666,29 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im S&P 500 aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im S&P 500 zählen aktuell Gap (+ 18,84 Prozent auf 23,15 USD), Broadcom (+ 8,64 Prozent auf 194,96 USD), Skyworks Solutions (+ 8,49 Prozent auf 72,61 USD), Qorvo (+ 7,87 Prozent auf 76,80 USD) und Walgreens Boots Alliance (+ 7,45 Prozent auf 11,39 USD). Schwächer notieren im S&P 500 derweil Hewlett Packard Enterprise (-11,97 Prozent auf 15,81 USD), VF (-6,96 Prozent auf 19,13 USD), Costco Wholesale (-6,07 Prozent auf 964,31 USD), Vulcan Materials (-6,07 Prozent auf 220,90 USD) und Eli Lilly (-4,73 Prozent auf 869,58 USD).

Diese S&P 500-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 70.674.841 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Apple-Aktie hat im S&P 500 mit 3,261 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der S&P 500-Titel im Fokus

Die SVB Financial Group-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten. Die First Republic Bank-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 1.200,00 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net