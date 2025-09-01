Salesforce Aktie News: Dow Jones Aktie Salesforce am Dienstagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Salesforce. Das Papier von Salesforce befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im New York-Handel 1,3 Prozent auf 252,97 USD ab.

Das Papier von Salesforce befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 1,3 Prozent auf 252,97 USD ab. Die Salesforce-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 250,96 USD ab. Bei 253,82 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt wurden via New York 249.169 Salesforce-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (369,00 USD) erklomm das Papier am 05.12.2024. Der aktuelle Kurs der Salesforce-Aktie ist somit 45,87 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 226,50 USD erreichte der Anteilsschein am 13.08.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Salesforce-Aktie 10,46 Prozent sinken.

Für Salesforce-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,60 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,824 USD ausgeschüttet werden. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 335,00 USD.

Am 28.05.2025 hat Salesforce die Kennzahlen zum am 30.04.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,59 USD, nach 1,47 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde auf 9,83 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 9,33 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 03.09.2025 dürfte Salesforce Anlegern einen Blick in die Q2 2026-Bilanz gewähren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 11,32 USD je Salesforce-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Salesforce-Aktie

In welche Aktien Starinvestor George Soros im zweiten Quartal 2025 investierte

PepsiCo-Aktie im Fokus: Kann die KI-Offensive dem Aktienkurs wieder auf die Sprünge helfen?

Rückenwind für NVIDIA-Aktie? BofA sieht Trendwende bei KI-Investitionen