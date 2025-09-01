DAX23.487 -2,3%ESt505.291 -1,4%Top 10 Crypto15,45 +1,3%Dow45.166 -0,8%Nas21.214 -1,1%Bitcoin94.992 +2,0%Euro1,1633 -0,7%Öl69,12 +1,4%Gold3.527 +1,5%
Aktienentwicklung

Salesforce Aktie News: Dow Jones Aktie Salesforce gibt am Abend ab

02.09.25 20:24 Uhr
Salesforce Aktie News: Dow Jones Aktie Salesforce gibt am Abend ab

Die Aktie von Salesforce gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Salesforce nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,7 Prozent auf 251,92 USD.

Die Aktie notierte um 20:08 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 1,7 Prozent auf 251,92 USD. Der Kurs der Salesforce-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 248,77 USD nach. Den New York-Handel startete das Papier bei 253,82 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 757.590 Salesforce-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 05.12.2024 auf bis zu 369,00 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Salesforce-Aktie damit 31,73 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 13.08.2025 auf bis zu 226,50 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 10,09 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Salesforce-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,824 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Salesforce 1,60 USD aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 335,00 USD für die Salesforce-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Salesforce am 28.05.2025. Das EPS belief sich auf 1,59 USD gegenüber 1,47 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 9,83 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 5,40 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 9,33 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q2 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.09.2025 veröffentlicht.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 11,32 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: PopTika / Shutterstock.com

