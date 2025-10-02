Salesforce Aktie News: Dow Jones Aktie Salesforce tendiert am Donnerstagnachmittag nordwärts

Salesforce im Blick

Die Aktie von Salesforce gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 237,34 USD zu.

Das Papier von Salesforce legte um 15:53 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 0,7 Prozent auf 237,34 USD. Den Tageshöchststand markierte die Salesforce-Aktie bei 237,63 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 235,13 USD. Zuletzt wurden via New York 267.742 Salesforce-Aktien umgesetzt.

Am 05.12.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 369,00 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 55,47 Prozent hinzugewinnen. Bei 226,50 USD erreichte der Anteilsschein am 13.08.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 4,57 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Salesforce-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,825 USD, nach 1,60 USD im Jahr 2025. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 332,00 USD für die Salesforce-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.07.2025 abgelaufenen Quartal legte Salesforce am 03.09.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,96 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,47 USD je Aktie in den Büchern standen. Das vergangene Quartal hat Salesforce mit einem Umsatz von insgesamt 10,24 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,33 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 9,77 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 26.11.2025 terminiert.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Salesforce-Gewinn in Höhe von 11,38 USD je Aktie aus.

