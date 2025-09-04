Salesforce Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken Salesforce am Nachmittag ins Plus

Aktienentwicklung

Die Aktie von Salesforce gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 1,8 Prozent auf 248,31 USD zu.

Die Salesforce-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 1,8 Prozent auf 248,31 USD. Die Salesforce-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 249,19 USD. Bei 244,46 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Bisher wurden heute 418.830 Salesforce-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (369,00 USD) erklomm das Papier am 05.12.2024. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 48,61 Prozent über dem aktuellen Kurs der Salesforce-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.08.2025 bei 226,50 USD. Der derzeitige Kurs der Salesforce-Aktie liegt somit 9,63 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,60 USD an Salesforce-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,825 USD. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 332,00 USD.

Am 03.09.2025 lud Salesforce zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2025 endete. Das EPS wurde auf 1,96 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,47 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10,24 Mrd. USD – ein Plus von 9,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Salesforce 9,33 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 26.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass Salesforce im Jahr 2026 11,37 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

