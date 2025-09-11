Salesforce Aktie News: Dow Jones Aktie Salesforce verliert am Nachmittag

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Salesforce. Das Papier von Salesforce gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,2 Prozent auf 245,67 USD abwärts.

Um 15:53 Uhr rutschte die Salesforce-Aktie in der New York-Sitzung um 0,2 Prozent auf 245,67 USD ab. Der Kurs der Salesforce-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 244,07 USD nach. Bei 246,05 USD eröffnete der Anteilsschein. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 131.356 Salesforce-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 05.12.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 369,00 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Salesforce-Aktie somit 33,42 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 226,50 USD am 13.08.2025. Derzeit notiert die Salesforce-Aktie damit 8,46 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 332,00 USD.

Am 03.09.2025 hat Salesforce die Kennzahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,96 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,47 USD je Aktie generiert. Im abgelaufenen Quartal hat Salesforce 10,24 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9,77 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 9,33 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Salesforce-Bilanz für Q3 2026 wird am 26.11.2025 erwartet.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 11,38 USD je Salesforce-Aktie belaufen.

