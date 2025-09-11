Salesforce Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Salesforce
Die Aktie von Salesforce gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 1,5 Prozent auf 238,93 USD.
Werte in diesem Artikel
Das Papier von Salesforce befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 1,5 Prozent auf 238,93 USD ab. Bei 238,90 USD markierte die Salesforce-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 242,52 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Salesforce-Aktien beläuft sich auf 258.186 Stück.
Bei 369,00 USD markierte der Titel am 05.12.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Salesforce-Aktie derzeit noch 54,44 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 226,50 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 5,20 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Salesforce-Aktie.
Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 332,00 USD.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Salesforce am 03.09.2025 vor. Das EPS wurde auf 1,96 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,47 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9,77 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 9,33 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 10,24 Mrd. USD ausgewiesen.
Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Salesforce am 26.11.2025 präsentieren.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 11,38 USD je Salesforce-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Salesforce-Aktie
In welche Aktien Starinvestor George Soros im zweiten Quartal 2025 investierte
Salesforce-Aktie deutlich tiefer: Umsatz über den Erwartungen - Gewinn bleibt hinter Erwartungen zurück
Ausblick: Salesforce präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Übrigens: Salesforce und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Salesforce
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Salesforce
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Brian A. Jackson / Shutterstock.com
Nachrichten zu Salesforce
Analysen zu Salesforce
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.09.2025
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.2025
|Salesforce Neutral
|UBS AG
|29.08.2025
|Salesforce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.2025
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|18.08.2025
|Salesforce Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.09.2025
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.08.2025
|Salesforce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.2025
|Salesforce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.05.2025
|Salesforce Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.05.2025
|Salesforce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.09.2025
|Salesforce Neutral
|UBS AG
|18.08.2025
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|18.08.2025
|Salesforce Neutral
|UBS AG
|09.06.2025
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.05.2025
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.01.2023
|Salesforce Underperform
|Bernstein Research
|19.06.2020
|Slack Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.05.2016
|Salesforce Underperform
|Bernstein Research
|19.11.2015
|Salesforce Underperform
|Bernstein Research
|19.11.2015
|Salesforce verkaufen
|Jefferies & Company Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Salesforce nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen