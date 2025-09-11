Salesforce Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Salesforce

Kursverlauf

Das Papier von Salesforce befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 1,5 Prozent auf 238,93 USD ab. Bei 238,90 USD markierte die Salesforce-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 242,52 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Salesforce-Aktien beläuft sich auf 258.186 Stück.

Bei 369,00 USD markierte der Titel am 05.12.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Salesforce-Aktie derzeit noch 54,44 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 226,50 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 5,20 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Salesforce-Aktie.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 332,00 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Salesforce am 03.09.2025 vor. Das EPS wurde auf 1,96 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,47 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9,77 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 9,33 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 10,24 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Salesforce am 26.11.2025 präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 11,38 USD je Salesforce-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

