Salesforce Aktie News: Dow Jones Aktie Salesforce am Abend tiefer

Die Aktie von Salesforce gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Der Salesforce-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,1 Prozent auf 239,81 USD.

Um 20:07 Uhr ging es für die Salesforce-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 1,1 Prozent auf 239,81 USD. Im Tief verlor die Salesforce-Aktie bis auf 237,25 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 242,52 USD. Bisher wurden via New York 700.260 Salesforce-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 05.12.2024 markierte das Papier bei 369,00 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Salesforce-Aktie 53,87 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 13.08.2025 Kursverluste bis auf 226,50 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 5,55 Prozent würde die Salesforce-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 332,00 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Salesforce am 03.09.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,96 USD. Im Vorjahresviertel hatte Salesforce 1,47 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10,24 Mrd. USD – ein Plus von 9,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Salesforce 9,33 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Am 26.11.2025 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Salesforce veröffentlicht werden.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 11,38 USD je Salesforce-Aktie belaufen.

