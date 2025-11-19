DAX23.163 -0,1%Est505.542 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,18 -4,9%Nas22.465 +0,1%Bitcoin76.914 -4,0%Euro1,1523 -0,5%Öl63,56 -1,9%Gold4.072 +0,1%
Kursentwicklung im Fokus

Salesforce Aktie News: Dow Jones Aktie Salesforce am Abend in Rot

19.11.25 20:23 Uhr
Salesforce Aktie News: Dow Jones Aktie Salesforce am Abend in Rot

Die Aktie von Salesforce gehört am Mittwochabend zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Salesforce-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 2,2 Prozent auf 228,38 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Salesforce
196,98 EUR -2,02 EUR -1,02%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Salesforce befand sich um 20:08 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 2,2 Prozent auf 228,38 USD ab. Das bisherige Tagestief markierte Salesforce-Aktie bei 226,82 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 232,00 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 778.350 Salesforce-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 369,00 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.12.2024). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 61,57 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 226,50 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 0,82 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Salesforce-Aktie.

Nach 1,60 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,894 USD je Salesforce-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 332,00 USD.

Am 03.09.2025 äußerte sich Salesforce zu den Kennzahlen des am 31.07.2025 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,96 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,47 USD je Aktie generiert. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9,77 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 10,24 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 9,33 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Salesforce wird am 03.12.2025 gerechnet. Schätzungsweise am 08.12.2026 dürfte Salesforce die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 11,38 USD je Aktie in den Salesforce-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Salesforce-Aktie

In eigener Sache

Analysen zu Salesforce

DatumRatingAnalyst
16.10.2025Salesforce OverweightJP Morgan Chase & Co.
04.09.2025Salesforce OverweightJP Morgan Chase & Co.
04.09.2025Salesforce NeutralUBS AG
29.08.2025Salesforce BuyJefferies & Company Inc.
18.08.2025Salesforce Sector PerformRBC Capital Markets
