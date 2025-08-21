Salesforce Aktie News: Dow Jones Aktie Salesforce am Abend im Plus
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Salesforce. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 0,8 Prozent auf 247,90 USD zu.
Werte in diesem Artikel
Die Salesforce-Aktie stieg im New York-Handel. Um 20:07 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 247,90 USD. Im Tageshoch stieg die Salesforce-Aktie bis auf 249,53 USD. Mit einem Wert von 245,78 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 570.777 Salesforce-Aktien gehandelt.
Am 05.12.2024 erreichte der Anteilsschein mit 369,00 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 48,85 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 226,50 USD am 13.08.2025. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Salesforce-Aktie 9,45 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,60 USD an Salesforce-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,824 USD. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 335,00 USD.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Salesforce am 28.05.2025 vor. Salesforce hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,59 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,56 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite hat Salesforce im vergangenen Quartal 9,83 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,62 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Salesforce 9,13 Mrd. USD umsetzen können.
Am 03.09.2025 werden die Q2 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 02.09.2026 wird Salesforce schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2027 präsentieren.
Den erwarteten Gewinn je Salesforce-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 11,32 USD fest.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Salesforce-Aktie
In welche Aktien Starinvestor George Soros im zweiten Quartal 2025 investierte
PepsiCo-Aktie im Fokus: Kann die KI-Offensive dem Aktienkurs wieder auf die Sprünge helfen?
Rückenwind für NVIDIA-Aktie? BofA sieht Trendwende bei KI-Investitionen
Übrigens: Salesforce und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Salesforce
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Salesforce
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Tischenko Irina / Shutterstock.com
Nachrichten zu Salesforce
Analysen zu Salesforce
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.08.2025
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|18.08.2025
|Salesforce Neutral
|UBS AG
|18.08.2025
|Salesforce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.06.2025
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.05.2025
|Salesforce Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.08.2025
|Salesforce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.05.2025
|Salesforce Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.05.2025
|Salesforce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.05.2025
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.05.2025
|Salesforce Outperform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.08.2025
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|18.08.2025
|Salesforce Neutral
|UBS AG
|09.06.2025
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.05.2025
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.05.2025
|Salesforce Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.01.2023
|Salesforce Underperform
|Bernstein Research
|19.06.2020
|Slack Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.05.2016
|Salesforce Underperform
|Bernstein Research
|19.11.2015
|Salesforce Underperform
|Bernstein Research
|19.11.2015
|Salesforce verkaufen
|Jefferies & Company Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Salesforce nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen