Salesforce Aktie News: Dow Jones Aktie Salesforce am Abend im Plus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Salesforce. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 0,8 Prozent auf 247,90 USD zu.

Die Salesforce-Aktie stieg im New York-Handel. Um 20:07 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 247,90 USD. Im Tageshoch stieg die Salesforce-Aktie bis auf 249,53 USD. Mit einem Wert von 245,78 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 570.777 Salesforce-Aktien gehandelt.

Am 05.12.2024 erreichte der Anteilsschein mit 369,00 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 48,85 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 226,50 USD am 13.08.2025. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Salesforce-Aktie 9,45 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,60 USD an Salesforce-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,824 USD. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 335,00 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Salesforce am 28.05.2025 vor. Salesforce hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,59 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,56 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite hat Salesforce im vergangenen Quartal 9,83 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,62 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Salesforce 9,13 Mrd. USD umsetzen können.

Am 03.09.2025 werden die Q2 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 02.09.2026 wird Salesforce schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2027 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Salesforce-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 11,32 USD fest.

