Powell sorgt für Kauflaune an den US-Börsen -- DAX geht fester ins Wochenende -- NVIDIA stoppt Zulieferer für H2O-KI-Chip in China -- Zoom, DroneShield, BYD, Novo Nordisk, Rüstungsaktien im Fokus
Salesforce im Fokus

22.08.25 20:25 Uhr
Salesforce Aktie News: Dow Jones Aktie Salesforce am Abend im Plus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Salesforce. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 0,8 Prozent auf 247,90 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Salesforce
213,10 EUR 2,90 EUR 1,38%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Salesforce-Aktie stieg im New York-Handel. Um 20:07 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 247,90 USD. Im Tageshoch stieg die Salesforce-Aktie bis auf 249,53 USD. Mit einem Wert von 245,78 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 570.777 Salesforce-Aktien gehandelt.

Am 05.12.2024 erreichte der Anteilsschein mit 369,00 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 48,85 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 226,50 USD am 13.08.2025. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Salesforce-Aktie 9,45 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,60 USD an Salesforce-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,824 USD. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 335,00 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Salesforce am 28.05.2025 vor. Salesforce hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,59 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,56 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite hat Salesforce im vergangenen Quartal 9,83 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,62 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Salesforce 9,13 Mrd. USD umsetzen können.

Am 03.09.2025 werden die Q2 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 02.09.2026 wird Salesforce schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2027 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Salesforce-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 11,32 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Salesforce-Aktie

Nachrichten zu Salesforce

DatumMeistgelesen
Analysen zu Salesforce

DatumRatingAnalyst
18.08.2025Salesforce Sector PerformRBC Capital Markets
18.08.2025Salesforce NeutralUBS AG
18.08.2025Salesforce BuyJefferies & Company Inc.
09.06.2025Salesforce Sector PerformRBC Capital Markets
30.05.2025Salesforce BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
18.08.2025Salesforce BuyJefferies & Company Inc.
30.05.2025Salesforce BuyGoldman Sachs Group Inc.
29.05.2025Salesforce BuyJefferies & Company Inc.
29.05.2025Salesforce OverweightJP Morgan Chase & Co.
29.05.2025Salesforce OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
18.08.2025Salesforce Sector PerformRBC Capital Markets
18.08.2025Salesforce NeutralUBS AG
09.06.2025Salesforce Sector PerformRBC Capital Markets
29.05.2025Salesforce Sector PerformRBC Capital Markets
29.05.2025Salesforce NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
11.01.2023Salesforce UnderperformBernstein Research
19.06.2020Slack SellGoldman Sachs Group Inc.
19.05.2016Salesforce UnderperformBernstein Research
19.11.2015Salesforce UnderperformBernstein Research
19.11.2015Salesforce verkaufenJefferies & Company Inc.

