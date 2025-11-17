Salzgitter Aktie News: Salzgitter macht am Montagvormittag Boden gut

So entwickelt sich Salzgitter

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Salzgitter. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 29,38 EUR zu.

Um 09:04 Uhr ging es für das Salzgitter-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 29,38 EUR. Bei 29,38 EUR markierte die Salzgitter-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 29,02 EUR. Von der Salzgitter-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.906 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 09.10.2025 auf bis zu 34,78 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Salzgitter-Aktie mit einem Kursplus von 18,38 Prozent wieder erreichen. Am 13.01.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 15,23 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Salzgitter-Aktie derzeit noch 48,16 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten Salzgitter-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,200 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,225 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 30,28 EUR je Salzgitter-Aktie aus.

Am 10.11.2025 hat Salzgitter in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,75 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Salzgitter ein EPS von -3,34 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 2,20 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 11,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,48 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Salzgitter am 23.03.2026 präsentieren. Schätzungsweise am 22.03.2027 dürfte Salzgitter die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -1,336 EUR je Salzgitter-Aktie.

