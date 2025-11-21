Salzgitter Aktie News: Salzgitter tendiert am Nachmittag nordwärts

So bewegt sich Salzgitter

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Salzgitter. Zuletzt wies die Salzgitter-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 27,72 EUR nach oben.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Salzgitter zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 27,72 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Salzgitter-Aktie bei 28,14 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 27,28 EUR. Bisher wurden heute 89.139 Salzgitter-Aktien gehandelt.

Am 09.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 34,78 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 25,47 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 13.01.2025 bei 15,23 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Salzgitter-Aktie mit einem Verlust von 45,06 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,223 EUR, nach 0,200 EUR im Jahr 2024. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 30,28 EUR.

Am 10.11.2025 legte Salzgitter die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,75 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren -3,34 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 2,20 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 11,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,48 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 23.03.2026 erwartet. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von Salzgitter rechnen Experten am 22.03.2027.

Laut Analysten dürfte Salzgitter im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -1,365 EUR einfahren.

