Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Freitagnachmittag mit Kursplus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Salzgitter. Zuletzt konnte die Aktie von Salzgitter zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 22,16 EUR.

Die Aktie legte um 15:44 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 22,16 EUR zu. Bei 22,24 EUR erreichte die Salzgitter-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 21,90 EUR. Bisher wurden via XETRA 20.712 Salzgitter-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (29,72 EUR) erklomm das Papier am 09.07.2025. Das 52-Wochen-Hoch liegt 34,12 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Salzgitter-Aktie. Am 23.10.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 12,96 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 41,52 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,249 EUR. Im Vorjahr hatte Salzgitter 0,200 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 25,76 EUR.

Am 11.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -1,02 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Salzgitter -0,64 EUR je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat Salzgitter mit einem Umsatz von insgesamt 2,34 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,57 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 8,97 Prozent verringert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Salzgitter am 10.11.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Salzgitter-Anleger Experten zufolge am 16.11.2026 werfen.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -1,292 EUR je Salzgitter-Aktie in den Büchern stehen.

