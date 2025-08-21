Salzgitter Aktie News: Salzgitter tritt am Vormittag auf der Stelle
Die Aktie von Salzgitter hat am Freitagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Salzgitter-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 22,04 EUR.
Werte in diesem Artikel
Bei der Salzgitter-Aktie ließ sich um 09:02 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 22,04 EUR. Der Kurs der Salzgitter-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 22,04 EUR zu. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Salzgitter-Aktie bisher bei 21,90 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 21,90 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 2.198 Salzgitter-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.07.2025 bei 29,72 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Salzgitter-Aktie derzeit noch 34,85 Prozent Luft nach oben. Bei 12,96 EUR fiel das Papier am 23.10.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Salzgitter-Aktie damit 70,06 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,249 EUR. Im Vorjahr erhielten Salzgitter-Aktionäre 0,200 EUR je Wertpapier. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Salzgitter-Aktie bei 25,76 EUR.
Salzgitter ließ sich am 11.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,02 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,64 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 2,34 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 8,97 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,57 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.11.2025 erfolgen. Salzgitter dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 16.11.2026 präsentieren.
In der Salzgitter-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -1,292 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.net
