Heute im Fokus
DAX schwächer -- SAP-Zahlen enttäuschen -- Tesla mit Gewinneinbruch -- TKMS, IBM, Alphabet, Beyond Meat, Novo Nordisk, BYD im Fokus
Top News
Alphabet-Aktie gesucht: Google stellt Super-Algorithmus für Quantencomputer vor
Progress Software: Rücksetzer bei Dauerläuferaktie mit 40 % Umsatzwachstum als Einstiegschance
Kursentwicklung

Salzgitter Aktie News: Salzgitter gewinnt am Mittag an Fahrt

23.10.25 12:04 Uhr
Salzgitter Aktie News: Salzgitter gewinnt am Mittag an Fahrt

Die Aktie von Salzgitter zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Salzgitter-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 3,7 Prozent im Plus bei 29,34 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Salzgitter
28,90 EUR 0,54 EUR 1,90%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:40 Uhr wies die Salzgitter-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 3,7 Prozent auf 29,34 EUR nach oben. Bei 29,56 EUR erreichte die Salzgitter-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 28,72 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 50.546 Salzgitter-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.10.2025 bei 34,78 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 18,54 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 25.10.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 13,40 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Salzgitter-Aktie 54,33 Prozent sinken.

Salzgitter-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,200 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,224 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 27,12 EUR an.

Am 11.08.2025 legte Salzgitter die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Salzgitter vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -1,02 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,64 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 8,97 Prozent auf 2,34 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Salzgitter 2,57 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Salzgitter am 10.11.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Salzgitter-Anleger Experten zufolge am 16.11.2026 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Salzgitter einen Verlust von -1,520 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Salzgitter-Aktie

Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com

Nachrichten zu Salzgitter

DatumMeistgelesen
Analysen zu Salzgitter

DatumRatingAnalyst
10:46Salzgitter HoldDeutsche Bank AG
15.10.2025Salzgitter UnderweightJP Morgan Chase & Co.
15.10.2025Salzgitter HoldJefferies & Company Inc.
19.09.2025Salzgitter NeutralUBS AG
19.09.2025Salzgitter BuyBaader Bank
