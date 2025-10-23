Salzgitter Aktie News: Salzgitter gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Aktienentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Salzgitter. Zuletzt ging es für das Salzgitter-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,3 Prozent auf 28,64 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Salzgitter-Papiere um 15:53 Uhr 1,3 Prozent. Im Tageshoch stieg die Salzgitter-Aktie bis auf 29,56 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 28,72 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 116.515 Salzgitter-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 34,78 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.10.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 21,44 Prozent könnte die Salzgitter-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 25.10.2024 bei 13,40 EUR. Der aktuelle Kurs der Salzgitter-Aktie ist somit 53,21 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass Salzgitter-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,224 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Salzgitter 0,200 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 27,12 EUR je Salzgitter-Aktie aus.

Salzgitter ließ sich am 11.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Salzgitter hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -1,02 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,64 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 8,97 Prozent auf 2,34 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,57 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Salzgitter-Bilanz für Q3 2025 wird am 10.11.2025 erwartet. Experten kalkulieren am 16.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Salzgitter.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Salzgitter-Verlust in Höhe von -1,520 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Salzgitter-Aktie

Salzgitter: Keine schlechte Idee

Salzgitter will über Anleihe Aurubis-Aktien losschlagen - Aktien fallen

Aurubis will Kapitalrendite nachhaltig steigern - Aktie verliert