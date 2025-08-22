DAX24.265 -0,4%ESt505.463 -0,5%Top 10 Crypto15,83 -4,1%Dow45.632 +1,9%Nas21.497 +1,9%Bitcoin95.420 -1,5%Euro1,1701 -0,2%Öl67,86 +0,1%Gold3.362 -0,3%
So entwickelt sich Salzgitter

Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Montagvormittag mit positiven Vorzeichen

25.08.25 09:24 Uhr
Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Montagvormittag mit positiven Vorzeichen

Die Aktie von Salzgitter gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 22,44 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Salzgitter
22,46 EUR 0,38 EUR 1,72%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Salzgitter-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:04 Uhr in Grün und gewann 0,7 Prozent auf 22,44 EUR. Bei 22,44 EUR markierte die Salzgitter-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 22,44 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.873 Salzgitter-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.07.2025 bei 29,72 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Salzgitter-Aktie 32,44 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 12,96 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.10.2024). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 42,25 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Salzgitter-Aktie.

Nachdem im Jahr 2024 0,200 EUR an Salzgitter-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,249 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 25,76 EUR.

Am 11.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,02 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,64 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 8,97 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,57 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 2,34 Mrd. EUR.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Salzgitter am 10.11.2025 präsentieren. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Salzgitter möglicherweise am 16.11.2026 präsentieren.

Analysten gehen davon aus, dass Salzgitter 2025 einen Verlust in Höhe von -1,292 EUR je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Salzgitter-Aktie

Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com

Analysen zu Salzgitter

DatumRatingAnalyst
14.08.2025Salzgitter UnderweightJP Morgan Chase & Co.
12.08.2025Salzgitter HoldDeutsche Bank AG
11.08.2025Salzgitter HoldJefferies & Company Inc.
11.08.2025Salzgitter HaltenDZ BANK
11.08.2025Salzgitter NeutralUBS AG
