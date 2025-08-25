Salzgitter Aktie News: Salzgitter tendiert am Dienstagmittag auf rotem Terrain

Blick auf Salzgitter-Kurs

Die Aktie von Salzgitter gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Salzgitter-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 2,2 Prozent auf 22,36 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Salzgitter nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:44 Uhr 2,2 Prozent auf 22,36 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Salzgitter-Aktie bei 22,30 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 22,70 EUR. Bisher wurden via XETRA 60.237 Salzgitter-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.07.2025 bei 29,72 EUR. Der aktuelle Kurs der Salzgitter-Aktie ist somit 32,92 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 12,96 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Salzgitter-Aktie derzeit noch 42,04 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für Salzgitter-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,200 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,249 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Salzgitter-Aktie bei 25,76 EUR.

Am 11.08.2025 legte Salzgitter die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS lag bei -1,02 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,64 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 8,97 Prozent auf 2,34 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,57 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 10.11.2025 terminiert. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 16.11.2026.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -1,292 EUR je Salzgitter-Aktie in den Büchern stehen.

