DAX24.280 ±0,0%Est505.724 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,41 +2,7%Nas23.827 +0,8%Bitcoin97.209 +0,3%Euro1,1636 -0,1%Öl64,26 -0,3%Gold4.017 +2,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 PayPal A14R7U Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Beyond Meat A2N7XQ Amazon 906866 DroneShield A2DMAA Tesla A1CX3T Nordex A0D655 RENK RENK73 Deutsche Telekom 555750 Microsoft 870747 Deutsche Bank 514000 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Fed-Entscheid: DAX zurückhaltend -- Börsen in Fernost schließen fest -- Deutsche Bank übertrifft Erwartungen -- Mercedes-Benz erleidet Gewinneinbruch -- NVIDIA, Redcare, adidas, RWE im Fokus
Top News
Warten auf US-Zinsentscheid: DAX in engen Grenzen - Bilanzsaison auf Hochtouren Warten auf US-Zinsentscheid: DAX in engen Grenzen - Bilanzsaison auf Hochtouren
Ausblick: AIXTRON präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel Ausblick: AIXTRON präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Mit 5 Sternen von Morningstar und Capital ausgezeichnet: Dieser Fonds schlägt den Weltaktienmarkt mit kollektiver Intelligenz. Jetzt mehr erfahren!

Santander-Gewinn steigt im 3. Quartal dank geringerer Kosten

29.10.25 08:39 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
8,70 EUR 0,08 EUR 0,93%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Von Elena Vardon

DOW JONES--Banco Santander hat für ihr drittes Quartal einen Gewinnanstieg verzeichnet. Die Bank profitierte dabei von geringeren Rückstellungen für notleidende Kredite und leicht sinkenden Kosten. Für den Dreimonatszeitraum verbuchte das Institut laut Mitteilung einen Nettogewinn von 3,50 Milliarden Euro. Dieser lag etwas über den Erwartungen der Analysten und stellte einen Anstieg von 8 Prozent gegenüber dem Vergleichsquartal des Vorjahres dar. Die Einnahmen lagen auf bereinigter Basis um 1 Prozent höher, bei 15,27 Milliarden Euro. Dies wurde durch robuste Einnahmen aus Gebühren und Zinseinnahmen aus Krediten gestützt, wie die Bank am Mittwoch mitteilte.

Wer­bung

Das in Madrid ansässige Kreditinstitut verbuchte Rückstellungen für notleidende Kredite in Höhe von 2,93 Milliarden Euro. Diese Summe lag 2 Prozent unter den im Vorjahr zurückgestellten Mitteln und war etwas geringer als prognostiziert. Die operativen Kosten verringerten sich ebenfalls um 1 Prozent, auf 6,27 Milliarden Euro.

"Wir sind auf Kurs, alle unsere Ziele für 2025 zu erreichen", erklärte Verwaltungsratschefin Ana Botin.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/kla/hab

(END) Dow Jones Newswires

October 29, 2025 03:39 ET (07:39 GMT)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Santander

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Santander

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)

DatumRatingAnalyst
08:36Santander Sector PerformRBC Capital Markets
13.10.2025Santander BuyUBS AG
10.10.2025Santander NeutralJP Morgan Chase & Co.
30.09.2025Santander BuyUBS AG
25.09.2025Santander BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
13.10.2025Santander BuyUBS AG
30.09.2025Santander BuyUBS AG
25.09.2025Santander BuyGoldman Sachs Group Inc.
27.08.2025Santander BuyGoldman Sachs Group Inc.
08.08.2025Santander BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
08:36Santander Sector PerformRBC Capital Markets
10.10.2025Santander NeutralJP Morgan Chase & Co.
09.09.2025Santander NeutralJP Morgan Chase & Co.
08.08.2025Santander Sector PerformRBC Capital Markets
30.07.2025Santander Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
28.07.2021Santander UnderperformJefferies & Company Inc.
15.07.2021Santander UnderperformJefferies & Company Inc.
07.06.2021Santander UnderperformJefferies & Company Inc.
25.02.2021Santander UnderperformJefferies & Company Inc.
03.02.2021Santander UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen