SAP SE Aktie News: SAP SE wird am Freitagnachmittag ausgebremst

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von SAP SE. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,9 Prozent auf 243,50 EUR.

Die SAP SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 2,9 Prozent im Minus bei 243,50 EUR. Die Abwärtsbewegung der SAP SE-Aktie ging bis auf 242,85 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 248,90 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 813.916 SAP SE-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 283,50 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.02.2025 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die SAP SE-Aktie somit 14,11 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 06.08.2024 Kursverluste bis auf 176,72 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 27,43 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,38 EUR, nach 2,35 EUR im Jahr 2024. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 292,11 EUR je SAP SE-Aktie aus.

SAP SE ließ sich am 22.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 1,46 EUR. Im letzten Jahr hatte SAP SE einen Gewinn von 0,76 EUR je Aktie eingefahren. SAP SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 9,03 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 8,29 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 22.10.2025 dürfte SAP SE Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 27.10.2026.

Den erwarteten Gewinn je SAP SE-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 6,04 EUR fest.

