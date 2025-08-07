SAP SE Aktie News: SAP SE tendiert am Freitagvormittag auf rotem Terrain

Kursentwicklung

Die Aktie von SAP SE gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von SAP SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 252,50 EUR.

Die SAP SE-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:06 Uhr um 0,9 Prozent auf 252,50 EUR nach. Die Abwärtsbewegung der SAP SE-Aktie ging bis auf 251,30 EUR. Bei 251,55 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 48.008 SAP SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 283,50 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.02.2025). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die SAP SE-Aktie somit 10,93 Prozent niedriger. Bei 183,74 EUR erreichte der Anteilsschein am 09.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 27,23 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,41 EUR. Im Vorjahr erhielten SAP SE-Aktionäre 2,35 EUR je Wertpapier. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 291,56 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte SAP SE am 22.07.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,46 EUR, nach 0,76 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8,92 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 9,03 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 8,29 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 22.10.2025 erwartet. Schätzungsweise am 27.10.2026 dürfte SAP SE die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je SAP SE-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 6,04 EUR fest.

