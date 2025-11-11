SAP SE Aktie News: SAP SE zeigt sich am Vormittag fester

SAP SE im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von SAP SE. Zuletzt sprang die SAP SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 217,40 EUR zu.

Die SAP SE-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 217,40 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die SAP SE-Aktie bei 217,40 EUR. Bei 216,65 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 44.244 SAP SE-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 283,50 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.02.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 30,40 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 16.09.2025 Kursverluste bis auf 209,70 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die SAP SE-Aktie 3,67 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 2,35 EUR an SAP SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,41 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 292,22 EUR aus.

Am 22.10.2025 lud SAP SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,72 EUR. Im Vorjahresviertel hatte SAP SE 1,25 EUR je Aktie erwirtschaftet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,15 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 9,08 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 8,47 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte SAP SE am 29.01.2026 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 28.01.2027.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass SAP SE ein EPS in Höhe von 6,04 EUR in den Büchern stehen haben wird.

