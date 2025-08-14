DAX24.498 +0,5%ESt505.462 +0,5%Top 10 Crypto16,72 -0,4%Dow44.911 ±-0,0%Nas21.711 ±-0,0%Bitcoin102.029 +0,3%Euro1,1678 +0,2%Öl66,34 -0,8%Gold3.342 +0,2%
Blick auf SAP SE-Kurs

SAP SE Aktie News: SAP SE tendiert am Freitagvormittag schwächer

15.08.25 09:26 Uhr
SAP SE Aktie News: SAP SE tendiert am Freitagvormittag schwächer

Die Aktie von SAP SE gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die SAP SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Minus bei 239,25 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SAP SE
240,50 EUR 1,25 EUR 0,52%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:07 Uhr ging es für die SAP SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 239,25 EUR. Das Tagestief markierte die SAP SE-Aktie bei 239,25 EUR. Bei 239,60 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der SAP SE-Aktie belief sich zuletzt auf 45.492 Aktien.

Am 19.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 283,50 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die SAP SE-Aktie mit einem Kursplus von 18,50 Prozent wieder erreichen. Am 07.09.2024 gab der Anteilsschein bis auf 190,04 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der SAP SE-Aktie ist somit 20,57 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten SAP SE-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,35 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,41 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 291,56 EUR an.

Am 22.07.2025 hat SAP SE die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,46 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,76 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,92 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 8,29 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 9,03 Mrd. EUR ausgewiesen.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von SAP SE wird am 22.10.2025 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 27.10.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,04 EUR je SAP SE-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SAP SE-Aktie

DAX 40-Titel SAP SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine SAP SE-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

SAP-Aktie erholt sich nach Kursrutsch: Sicherheitsupdates und Forum in Chicago

DAX-Schwergewicht SAP-Aktie weiter kräftig unter Druck

Analysen zu SAP SE

DatumRatingAnalyst
08.08.2025SAP SE BuyJefferies & Company Inc.
06.08.2025SAP SE VerkaufenDZ BANK
06.08.2025SAP SE AddBaader Bank
01.08.2025SAP SE BuyUBS AG
29.07.2025SAP SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
