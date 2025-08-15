SAP SE Aktie News: SAP SE am Montagvormittag kaum verändert

Aktienentwicklung

Die Aktie von SAP SE hat am Montagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Bei der SAP SE-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 236,90 EUR.

Im XETRA-Handel kam die SAP SE-Aktie um 09:06 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 236,90 EUR. Den Tageshöchststand markierte die SAP SE-Aktie bei 237,70 EUR. Das bisherige Tagestief markierte SAP SE-Aktie bei 236,90 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 237,70 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 35.974 SAP SE-Aktien.

Bei einem Wert von 283,50 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.02.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 19,67 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.09.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 190,04 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die SAP SE-Aktie 24,66 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten SAP SE-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,35 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,41 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die SAP SE-Aktie bei 291,56 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte SAP SE am 22.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,46 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,76 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,92 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 9,03 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 8,29 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.10.2025 erfolgen. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von SAP SE rechnen Experten am 27.10.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,04 EUR je SAP SE-Aktie belaufen.

