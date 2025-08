Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz verteidigt am Montagvormittag Tendenz

Sartorius vz im Blick

Die Aktie von Sartorius vz zeigt am Montagvormittag wenig Änderung. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Sartorius vz-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 181,95 EUR.

Werte in diesem Artikel

Kaum Ausschläge verzeichnete die Sartorius vz-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 09:06 Uhr bei 181,95 EUR. In der Spitze gewann die Sartorius vz-Aktie bis auf 183,05 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Sartorius vz-Aktie bis auf 181,75 EUR. Mit einem Wert von 183,05 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 2.997 Sartorius vz-Aktien umgesetzt.

Am 28.01.2025 erreichte der Anteilsschein mit 292,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Sartorius vz-Aktie liegt somit 37,69 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (166,05 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 8,74 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,818 EUR. Im Vorjahr hatte Sartorius vz 0,740 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 252,40 EUR an.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Sartorius vz am 22.07.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,47 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,34 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 884,30 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Sartorius vz 860,70 Mio. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 16.10.2025 terminiert. Sartorius vz dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 15.10.2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Sartorius vz im Jahr 2025 4,96 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Sartorius vz-Aktie

So schätzen die Analysten die Sartorius vz-Aktie im Juli 2025 ein

DAX 40-Titel Sartorius vz-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Sartorius vz-Investment von vor 3 Jahren verloren

Sartorius- und Merck-Aktien: Zolleinigung beflügelt Pharma-Titel