Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Freitagmittag höher

Kursentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Sartorius vz. Das Papier von Sartorius vz legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 179,50 EUR.

Um 11:48 Uhr ging es für das Sartorius vz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 179,50 EUR. In der Spitze gewann die Sartorius vz-Aktie bis auf 181,05 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 180,60 EUR. Bisher wurden via XETRA 14.231 Sartorius vz-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 28.01.2025 auf bis zu 292,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 62,67 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 166,05 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 7,49 Prozent.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,740 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,818 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 252,40 EUR für die Sartorius vz-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Sartorius vz am 22.07.2025. Sartorius vz hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,47 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,34 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 884,30 Mio. EUR – ein Plus von 2,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Sartorius vz 860,70 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 16.10.2025 erfolgen. Am 15.10.2026 wird Sartorius vz schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Sartorius vz-Aktie in Höhe von 4,96 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Sartorius vz-Aktie

JPMorgan: Aktien von Lufthansa oder Nemetschek im DAX?

DAX 40-Wert Sartorius vz-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Sartorius vz von vor 5 Jahren eingebracht

So schätzen die Analysten die Sartorius vz-Aktie im Juli 2025 ein