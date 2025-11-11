Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz gewinnt am Dienstagmittag

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Sartorius vz gehört am Dienstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Sartorius vz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,2 Prozent auf 227,60 EUR.

Die Sartorius vz-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,2 Prozent auf 227,60 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Sartorius vz-Aktie bei 228,30 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 225,50 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 8.275 Sartorius vz-Aktien.

Am 28.01.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 292,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 28,30 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 166,05 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 27,04 Prozent könnte die Sartorius vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,813 EUR, nach 0,740 EUR im Jahr 2024. Analysten bewerten die Sartorius vz-Aktie im Durchschnitt mit 258,50 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Sartorius vz am 16.10.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,63 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,21 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 843,20 Mio. EUR – ein Plus von 6,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Sartorius vz 793,60 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Sartorius vz-Bilanz für Q4 2025 wird am 22.01.2026 erwartet.

Experten taxieren den Sartorius vz-Gewinn für das Jahr 2025 auf 4,92 EUR je Aktie.

