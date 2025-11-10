DAX23.976 +1,7%Est505.669 +1,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,14 +2,3%Nas23.346 +1,5%Bitcoin91.018 +0,3%Euro1,1543 -0,1%Öl63,41 -0,5%Gold4.095 +2,4%
Shutdown-Ende? DAX schließt fester -- Pfizer gewinnt Deal um Metsera gegen Novo Nordisk -- Rüstungsaktien, Coba, NEL, NVIDIA, D-Wave, Palantir, Chiptitel, Highland Critical, BYD, TMTG im Fokus
DAX zum Wochenauftakt auf Erholungskurs - Hoffnung auf Ende des US-Shutdowns treibt
Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Blick auf Sartorius vz-Kurs

Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Montagnachmittag stärker

10.11.25 16:08 Uhr
Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Montagnachmittag stärker

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Sartorius vz. Im XETRA-Handel gewannen die Sartorius vz-Papiere zuletzt 1,4 Prozent.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Sartorius vz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,4 Prozent auf 225,10 EUR. Bei 225,80 EUR markierte die Sartorius vz-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 224,50 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 10.858 Sartorius vz-Aktien.

Am 28.01.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 292,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 29,72 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Sartorius vz-Aktie. Bei einem Wert von 166,05 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Derzeit notiert die Sartorius vz-Aktie damit 35,56 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 0,740 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,813 EUR je Sartorius vz-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 258,50 EUR je Sartorius vz-Aktie an.

Sartorius vz veröffentlichte am 16.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,63 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,21 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,25 Prozent auf 843,20 Mio. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 793,60 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Sartorius vz am 22.01.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 4,92 EUR je Sartorius vz-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Sartorius vz-Aktie

TecDAX-Wert Sartorius vz-Aktie: So viel hätte eine Investition in Sartorius vz von vor 10 Jahren abgeworfen

So schätzen die Analysten die Zukunft der Sartorius vz-Aktie ein

TecDAX-Titel Sartorius vz-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Sartorius vz von vor 5 Jahren bedeutet

Analysen zu Sartorius AG Vz.

DatumRatingAnalyst
22.10.2025Sartorius vz OutperformRBC Capital Markets
21.10.2025Sartorius vz BuyJefferies & Company Inc.
20.10.2025Sartorius vz NeutralGoldman Sachs Group Inc.
17.10.2025Sartorius vz BuyDeutsche Bank AG
17.10.2025Sartorius vz OverweightJP Morgan Chase & Co.
