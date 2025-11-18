DAX23.173 -1,8%Est505.534 -1,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,79 +2,4%Nas22.415 -1,3%Bitcoin80.748 +1,7%Euro1,1574 -0,1%Öl64,01 ±-0,0%Gold4.061 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Siemens 723610 Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 Tesla A1CX3T Alphabet A (ex Google) A14Y6F RENK RENK73 Deutsche Bank 514000 Amazon 906866 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 Netflix 552484
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX beendet Handel tiefrot -- Morgan Stanleys Kursziel für NVIDIA sorgt vor Bilanz für Aufsehen -- Cloudflare, Rheinmetall, D-Wave, Xpeng, Healthineers im Fokus
Top News
Jenoptik - Technologiekonzern profitiert massiv von KI-Boom! Jenoptik - Technologiekonzern profitiert massiv von KI-Boom!
Siemens Healthineers-Aktie bleibt für Analysten trotz fehlender Labordiagnostik-Strategie ein Kauf Siemens Healthineers-Aktie bleibt für Analysten trotz fehlender Labordiagnostik-Strategie ein Kauf
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Kurs der Sartorius vz

Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz wird am Nachmittag ausgebremst

18.11.25 16:08 Uhr
Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz wird am Nachmittag ausgebremst

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Sartorius vz. Zuletzt ging es für die Sartorius vz-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,8 Prozent auf 224,00 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Sartorius AG St.
178,60 EUR -0,60 EUR -0,33%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Sartorius vz-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,8 Prozent auf 224,00 EUR abwärts. Die Sartorius vz-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 222,40 EUR ab. Den Handelstag beging das Papier bei 225,00 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 19.387 Sartorius vz-Aktien umgesetzt.

Bei 292,00 EUR markierte der Titel am 28.01.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 30,36 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 166,05 EUR. Der derzeitige Kurs der Sartorius vz-Aktie liegt somit 34,90 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,813 EUR. Im Vorjahr erhielten Sartorius vz-Aktionäre 0,740 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel der Sartorius vz-Aktie wird bei 258,50 EUR angegeben.

Am 16.10.2025 legte Sartorius vz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,63 EUR, nach 0,21 EUR im Vorjahresvergleich. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Sartorius vz im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,25 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 843,20 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 793,60 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Am 22.01.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Sartorius vz veröffentlicht werden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Sartorius vz einen Gewinn von 4,92 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Sartorius vz-Aktie

TecDAX-Papier Sartorius vz-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Sartorius vz von vor einem Jahr verloren

TecDAX-Wert Sartorius vz-Aktie: So viel hätte eine Investition in Sartorius vz von vor 10 Jahren abgeworfen

So schätzen die Analysten die Zukunft der Sartorius vz-Aktie ein

Ausgewählte Hebelprodukte auf Sartorius

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Sartorius

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com

Nachrichten zu Sartorius AG Vz.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Sartorius AG Vz.

DatumRatingAnalyst
22.10.2025Sartorius vz OutperformRBC Capital Markets
21.10.2025Sartorius vz BuyJefferies & Company Inc.
20.10.2025Sartorius vz NeutralGoldman Sachs Group Inc.
17.10.2025Sartorius vz BuyDeutsche Bank AG
17.10.2025Sartorius vz OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
22.10.2025Sartorius vz OutperformRBC Capital Markets
21.10.2025Sartorius vz BuyJefferies & Company Inc.
17.10.2025Sartorius vz BuyDeutsche Bank AG
17.10.2025Sartorius vz OverweightJP Morgan Chase & Co.
16.10.2025Sartorius vz BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
20.10.2025Sartorius vz NeutralGoldman Sachs Group Inc.
10.10.2025Sartorius vz NeutralUBS AG
08.10.2025Sartorius vz HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
02.10.2025Sartorius vz NeutralGoldman Sachs Group Inc.
22.09.2025Sartorius vz HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
29.01.2025Sartorius vz VerkaufenDZ BANK
28.01.2025Sartorius vz UnderperformBernstein Research
15.01.2025Sartorius vz UnderperformBernstein Research
06.01.2025Sartorius vz UnderperformBernstein Research
06.01.2025Sartorius vz UnderperformBernstein Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Sartorius AG Vz. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen