Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz wird am Nachmittag ausgebremst

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Sartorius vz. Zuletzt ging es für die Sartorius vz-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,8 Prozent auf 224,00 EUR.

Die Sartorius vz-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,8 Prozent auf 224,00 EUR abwärts. Die Sartorius vz-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 222,40 EUR ab. Den Handelstag beging das Papier bei 225,00 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 19.387 Sartorius vz-Aktien umgesetzt.

Bei 292,00 EUR markierte der Titel am 28.01.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 30,36 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 166,05 EUR. Der derzeitige Kurs der Sartorius vz-Aktie liegt somit 34,90 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,813 EUR. Im Vorjahr erhielten Sartorius vz-Aktionäre 0,740 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel der Sartorius vz-Aktie wird bei 258,50 EUR angegeben.

Am 16.10.2025 legte Sartorius vz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,63 EUR, nach 0,21 EUR im Vorjahresvergleich. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Sartorius vz im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,25 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 843,20 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 793,60 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Am 22.01.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Sartorius vz veröffentlicht werden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Sartorius vz einen Gewinn von 4,92 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

